Bewaffnete Räuber überfallen Tankstelle im Rhein-Lahn-Kreis

(Katzenelnbogen (dpa/lrs)) Zwei maskierte Räuber haben am Donnerstagabend eine Tankstelle in Katzenelnbogen (Rhein-Lahn-Kreis) überfallen. Während einer der Täter zwei Kundinnen mit einem Messer bedrohte, forderte der andere mit einer Schusswaffe von der Kassiererin Geld, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchteten die Räuber mit ihrer Beute in einem Auto. Die Polizei suchte zunächst vergeblich nach ihnen.