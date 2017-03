Bis zu 10.000 Euro: Rheinland-Pfalz will Bußgeld für Gaffer verdoppeln

Straßenwärter bauen am 24.04.2015 in Kaarst (Nordrhein-Westfalen) zu Demonstrationszwecken mobile Sichtschutzwände auf. Foto: Federico Gambarini/dpa (zu dpa "Einsatzkräfte hoffen auf strengere Gesetze gegen Gaffer" vom 16.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Federico Gambarini (dpa)