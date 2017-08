Bisher kein Hinweis auf belastete Eier in Rheinland-Pfalz

Hühnereier. Foto: Malte Christians/Archiv Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Nach dem Fund belasteter Eier in mehreren Bundesländern gibt es bisher keinen Hinweis auf Fälle mit dem Insektengift Fipronil in Rheinland-Pfalz. Die europaweite Recherche dauere aber noch, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag in Koblenz mitteilte.