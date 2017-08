Bislang mehr als 6000 Besucher bei Mosel Musikfestival

Dies seien etwa 250 Zuschauer mehr als im Vorjahreszeitraum. Ausverkauft seien bislang acht Konzerte gewesen, in den restlichen sechs Wochen seien es fünf.

Karten gebe es noch für den Händel-Abend mit der Mezzosopranistin Magdalena Ko?ená, dem Venice Baroque Orchestra und Andrea Marcon (5. September) im Theater Trier. Weitere Höhepunkte sind das Recital mit Countertenor-Star Valer Sabadus in Kloster Machern (8. September) und das Konzert des Klavier-Shooting-Stars James Rhodes (1. Oktober) in der Europäischen Kunstakademie in Trier.

«Angesichts der positiven Besucherzahlen und des bisherigen Verlaufs des Festivals sind wir sehr zufrieden», sagte Scharfenberger. Man stelle fest, dass sich das «Kulturnutzerverhalten» ändere: Auch Konzerte unter der Woche seien mittlerweile gut besucht. Zudem locke die Reihe immer mehr Gäste aus dem Ausland an.

Insgesamt stehen beim Mosel Musikfestival vom 8. Juli bis 3. Oktober rund 70 Konzerte an 40 Spielstätten auf dem Programm. Das landesweit älteste Klassik-Festival setzt auf einen Mix aus Stars und Nachwuchskünstlern.