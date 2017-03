Bistümer halten an Leitungsfunktion des Priesters fest

Der Dom in Speyer. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Mainz/Trier/Speyer (dpa/lrs)) Zur Entlastung der Priester von Verwaltungsaufgaben haben die Bistümer Mainz, Trier und Speyer unterschiedliche Wege eingeschlagen. Sie wollen aber nicht so weit gehen wie ein am Montag vorgestelltes Projekt im Erzbistum München, das die Leitungsfunktion des Priesters in der Pfarrei in Frage stellt. «Im Team ist keiner der Chef», sagte Erzbischof Reinhard Marx.