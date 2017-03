Am Sonntag wird es bei Temperaturen zwischen 13 Grad in der Eifel und 17 Grad an Rhein, Mosel und Saar zwar angenehm mild, dafür aber windig. Für den Montag rechnen die DWD-Meteorologen mit viel Sonne. Die Temperaturen steigen demnach auf für die Jahreszeit ungewohnte Werte: In der Vorderpfalz werden 20 Grad erwartet, am Dienstag sogar 22 Grad. Im Laufe des Dienstags bilden sich allerdings Wolken, dann kann es vereinzelt auch regnen. In den Nächten sinken die Temperaturen weiterhin auf niedrige einstellige Werte.