Bombe in Wohnung in Saarbrücken entdeckt: Sprengung vor Ort

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Eine selbstgebaute Bombe hat die Polizei am Donnerstag in einer Wohnung in Saarbrücken gefunden. Sie wurde noch vor Ort gesprengt. Es sei kein Schaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher.