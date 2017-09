Neben dem Vollbrand in jenem Nebengebäude seien zwei angrenzende Wohnhäuser erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei in Bitburg am Montag mit. Noch sei unklar, was den Brand am Samstagnachmittag ausgelöst hatte. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 16 Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.