Brand mit drei Toten im saarländischen Schwalbach: Familie starb an Rauchgasvergiftung

Die Feuerwehr steht in Schwalbach vor dem noch rauchenden Wohnhaus. Foto: P. D'Angiolillo/Archiv Foto: dpa

(Schwalbach/Saarbrücken (dpa/lrs)) Nach dem Wohnungsbrand mit drei Toten im saarländischen Schwalbach ist die Obduktion abgeschlossen. Alle Opfer starben demnach an einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mitteile.