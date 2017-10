Bislang konnten Brenner den reinen Alkohol an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein in Offenbach abliefern. Mit dem Ende des Monopols fällt nun eine sichere Einnahmequelle weg. Derzeit sind beim Hauptzollamt Stuttgart 1221 sogenannte Abfindungs- und 96 Verschlussbrennereien in Rheinland-Pfalz zugelassen. Außerdem haben rund 23 000 Stoffbesitzer aus Rheinland-Pfalz, also Inhaber von Streuobstwiesen ohne eigene Brennanlage, in der vergangenen Brennsaison eine Branntweinherstellung angemeldet.