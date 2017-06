Bundesweit Durchsuchungen wegen Hasskriminalität im Netz

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen auf der Straße. Foto: Silas Stein/Archiv Foto: dpa

(Wiesbaden (dpa/lhe)) Das Bundeskriminalamt (BKA) ist am Dienstag in mehreren Bundesländern gegen Hasskriminalität im Netz vorgegangen. Seit 6 Uhr morgens seien 23 Polizeidienststellen in 14 Bundesländern im Einsatz, hieß es in einer BKA-Pressemitteilung.