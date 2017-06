Byzantinische Goldmünze bei Grabung am Mainzer Landtag entdeckt

(Mainz (dpa/lrs)) Bei Bauarbeiten am Landtagsgebäude in Mainz haben Archäologen eine byzantinische Goldmünze gefunden und Reste der römischen Stadtmauer freigelegt. Die Grabungen lieferten eine Vielzahl neuer Erkenntnisse zur Geschichte von Mainz, sagte die Leiterin der Landesarchäologie, Marion Witteyer, am Mittwoch bei einer ersten Vorstellung der Funde auf dem Baustellengelände.