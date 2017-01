CDU-Fraktionschefin Klöckner will Terror-Sympathiewerbung verbieten

Die rheinland-pfälzische CDU-Oppositionschefin Julia Klöckner hat am Dienstag einen Zwölf-Punkte-Plan zum verstärkten Anti-Terror-Kampf vorgelegt. Die Landtagsfraktion fordert darin, Sympathiewerbung für terroristische Vereinigungen wieder zu bestrafen und elektronische Fußfesseln für sogenannte Gefährder einzuführen. Für Rheinland-Pfalz dringt sie auf mehr Polizisten und mehr Videoüberwachung. Viele Forderungen sind nicht neu, sondern nach dem Anschlag in Berlin gebündelt worden. Eine Auswahl:

POLIZEI: Die CDU-Fraktion verlangt eine «deutliche Aufstockung» des Personals bei der Polizei um mindestens 300 Vollzeitstellen. Polizeistreifen sollen mit kleinen Kameras ausgerüstet werden. Klöckner dringt auf ein Ende der laufenden Testphase: «Da ist Machen gefragt.»



VIDEOKAMERAS: Die CDU-Opposition will einen Ausbau der Videoüberwachung und damit über Pläne von Innenminister Roger Lewentz (SPD) für Großveranstaltungen hinausgehen. «Wir wollen Bennpunkte überwachen», sagte CDU-Innenpolitiker Matthias Lammert. Mit Blick auf Hürden durch den Datenschutz sagte er: «Das muss einfacher gehen.»



PRÄVENTION: Gegen Salafisten soll ein Präventionsnetzwerk errichtet werden. Die Landesregierung plant dies bereits. Salafisten streben die Errichtung eines islamistischen Gottesstaates an.



TERROR: Die Sympathiewerbung für terroristische Vereinigungen soll wieder unter Strafe stehen. «Gerade diese Werbung bereitet ja den Nährboden», sagte Klöckner. Die Landesregierung solle eine Initiative hierfür in den Bundesrat einbringen. Klöckner dringt auch auf ein Wiedereinreiseverbot für ausländische Dschihad-Kämpfer. Terrorkämpfern solle die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden. Sogenannte Gefährder sollen mit elektronischen Fußfesseln besser überwacht werden. Zudem fordert die CDU-Fraktion einen neuen Haftgrund «Gefährdung der öffentlichen Sicherheit» für Abschiebehaft.



REAKTIONEN: AfD-Fraktionschef Uwe Junge erklärte: «Wir fordern seit langem konsequente Abschiebung von Kriminellen, Gefährdern und nicht bleibeberechtigten Migranten.» Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun warb für Rücknahmeabkommen mit Heimatländern.