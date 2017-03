CDU-Landesvertreterversammlung: Klöckner attackiert Schulz, Trump und Türkei

11.21 Uhr: CDU-Landeschefin Julia Klöckner hat bei der Eröffnung der CDU Landesvertreterversammlung in Kaiserslautern harte Kritik an SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz geübt. Dieser wolle mit Korrekturen an der Agenda an die Wurzeln dessen, was zu Wohlstand und Beschäftigung geführt habe. Die CDU verbuche bis März mehr als 3000 Eintritte in die Partei. "Es gibt viele Menschen, die sagen, sie wollen Angela Merkel als Kanzlerin behalten und Martin Schulz verhindern." Schulz rede das Land schlecht und sei so der Falsche, um Deutschland Zuversicht zu sichern. Die CDU arbeite an einer Agenda 2025 - die SPD sei noch mit 2010 beschäftigt. Zugleich lobte Klöckner die Kanzlerin für ihren Besuch bei Donald Trump - und für den verweigerten Handschlag des US-Präsidenten. "Das ist Ausdruck davon, dass Angela Merkel klare Worte gegen Abschottungspolitik gesprochen hat", sagte Klöckner. "Dafür muss man dann hinterher nicht 19 Sekunden Hände schütteln." Die CDU-Landeschefin sprach sich wiederholt dagegen aus, dass die Türkei EU-Mitgliedsland wird - und stellte auch Heranführungskosten an die Türkei infrage. Mit Blick auf Staatschef Erdogan sagte sie: "Wer uns Nazi-Methoden vorwirft, muss fragen, ob er sich an der Tür des Landes geirrt hat. Diplomatie hat ihre Grenzen." Klöckner sprach sich für Deutschland für mehr Sicherheit, Frauenrechte und Integration aus. Die deutsche Staatsbürgerschaft solle am Ende und nicht am Anfang von Integration stehen, forderte sie. Die rheinland-pfälzische Landesregierung forderte sie auf, ihre Blockadehaltung bei den Maghreb-Staaten im Hinblick auf sichere Herkunftsländer zu überdenken. Klöckner warnte außerdem vor einem Pflegenotstand und forderte mehr Studienplätze für Ärzte in der Medizin. Der Numerus Clausus verknappe die Erfordernisse an einen Arzt und vernachlässige die Empathie. "Wer mit mir an der Schule war und ein Abitur von 1,0 hatte, den will ich heute nicht als Arzt haben." Sie sprach sich für Medizin-Studenten für Trier aus, wie es im Raum steht. Die CDU forderte sie auf, sich im Wahlkampf die "Füße wund zu laufen". 10.35 Uhr: Die rheinland-pfälzische CDU stellt heute in Kaiserslautern die Landesliste für die Bundestagswahl im September auf. Erster Listenkandidat ist Patrick Schnieder aus der Vulkaneifel. Auf den nächsten Plätzen sollen der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Peter Bleser, und die Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer folgen. Spannend dürfte das Ergebnis für Bleser (Rhein-Hunsrück-Kreis) sein, der im Zusammenhang mit offenbar verdeckten Spenden des Ex-Geheimagenten Werner Mauss in die Negativ-Schlagzeilen geriet.



Bleser war Schatzmeister - und verzichtete beim jüngsten Landesparteitag in Wittlich darauf, erneut für den Posten anzutreten.