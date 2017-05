CDU-Opposition fordert Verantwortung für Hahn-Desaster - SPD kritisiert Umgang mit Käufer

«Man wollte den Hahn um jeden Preis schnell loswerden», kritisierte CDU-Fraktionsvize Alexander Licht am Freitag bei einer Sondersitzung des Landtags in Mainz. «Die Landesregierung wollte die Warnsignale nicht erkennen. (...) Die Verantwortung für das Desaster, das den Steuerzahler Millionen Euro kostet, hat bis zum heutigen Tag niemand übernommen.» Dem Innenministerium warf er «Schummeln» bei Informationen über den Verkauf vor.

Der Hunsrück-Flughafen gehört bisher Rheinland-Pfalz und Hessen. Der Verkauf an die chinesische SYT war im Sommer 2016 wegen mutmaßlichen Betrugs gescheitert. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz wirft dem Innenministerium in einem Bericht vor, es habe den Käufer SYT nicht ausreichend und nicht selbst unter die Lupe genommen. Die Landesregierung hatte Fehler eingeräumt, aber auch Vorwürfe zurückgewiesen. Inzwischen hat Rheinland-Pfalz seinen Mammutanteil am Airport an eine Firma veräußert, die zum chinesischen Luftfahrtkonzern HNA gehört. Hessen hatte den Verkauf seines Anteils an die Firma ADC zunächst verschoben.



SPD kritisiert Umgang mit chinesischem Flughafen-Käufer



Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer hat die SPD-geführte Regierung wegen des gescheiterten Flughafen-Hahn-Verkaufs teilweise kritisiert. Unter dem Strich verteidigte er das Vorgehen aber. «Natürlich hätte man vorsichtiger sein können», sagte Schweitzer bei der Sondersitzung. «Der Bericht zeigt, dass man auch vorsichtiger hätte sein müssen.» Das Land habe sich zu lange auf Berater verlassen, betonte Schweitzer. Es sei aber kein Schaden in dem Sinne entstanden, dass der chinesische Käufer SYT den Flughafen ohne Kaufpreis erworben hätte. Zudem seien Sicherheitsmechanismen eingebaut worden, die gegriffen hätten.