CDU-Vize Klöckner: Einfrieren von EU-Reformmitteln für Türkei

Die CDU-Vizechefin Julia Klöckner. Foto: Andreas Arnold Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) CDU-Vizechefin Julia Klöckner hat ein vorläufiges Ende von EU-Mitteln für Reformen in der Türkei gefordert. «Die Gelder, die die Türkei bezieht, sind gedacht für die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit, aber das Gegenteil ist zurzeit in der Türkei der Fall», sagte die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.