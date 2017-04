(dpa/lrs) - Der Generalsekretär der Landespartei, Patrick Schnieder, sagte am Mittwoch in Mainz, nach Beratungen mit einem Anwalt habe die Partei entschieden, einem Schreiben der Bundestagsverwaltung zu folgen und für sechs Spenden eine Strafe in doppelter Höhe zu zahlen, nämlich insgesamt 112 000 Euro. Bereits an die Bundestagsverwaltung überwiesen hat die Partei strittige Spenden über 135 282 Euro. «Wir hätten das nie annehmen dürfen», sagte Schnieder. Die Strafzahlung und die zurücküberwiesenen Spenden belaufen sich zusammen auf 247 282 Euro.