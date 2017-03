CDU gewinnt klar die Saar-Landtagswahl: Dämpfer für die SPD

Die Saar-CDU mit Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Landtagswahl nach ersten Hochrechnungen überraschend deutlich gewonnen. Die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger konnte dagegen den Umfragen-Höhenflug unter Kanzlerkandidat Martin Schulz nicht in Wählerstimmen an der Saar umsetzen. Die Linkspartei bleibt mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine drittstärkste Kraft, ließ aber Federn. Die AfD zieht erstmals ins Parlament ein, gewinnt aber weniger Stimmen als bei vorangegangenen Landtagswahlen. Die Grünen und die FDP scheitern den Hochrechnungen zufolge an der Fünf-Prozent-Hürde.

Damit deutet vieles darauf hin, dass Kramp-Karrenbauer weiter mit der SPD als Juniorpartner an der Saar regieren wird. Die 54-Jährige zeigte sich von dem Erfolg überrascht. «Mit 41 Prozent habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber ich freue mich von Herzen», sagte sie vor jubelnden Anhängern. «Ich bin platt.» Sie wertete das Ergebnis als Absage an ein rot-rotes Bündnis zwischen SPD und Linke. SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger räumte ein: «Wir haben das Wahlziel leider nicht erreicht, obwohl wir eine tolle Aufholjagd hatten.»

Die seit 18 Jahren regierende CDU verbesserte sich laut Hochrechnungen deutlich auf 40,4 bis 40,8 Prozent - ein sattes Plus von gut fünf Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Die SPD verharrt dagegen bei 29,5 bis 30,4 Prozent. Die Linke rutscht um etwa drei Punkte auf 12,4 bis 12,9 Prozent. Die AfD, deren Landesverband sich mit der Bundesspitze überworfen hatte, kommt auf rund 6 Prozent. Die Grünen scheiterten mit 4,4 bis 4,6 Prozent, die FDP mit 3,2 Prozent.

Der saarländische SPD-Chef Heiko Maas hätte sich ein besseres Abschneiden erhofft. «Klar ist, wir hätten uns etwas mehr erwünscht», sagte er am Sonntagabend nach den ersten Prognosen im SR-Fernsehen. Noch im Januar habe die SPD in Umfragen aber bei 24 Prozent gelegen. Wenn das Wahlergebnis am Ende so bleibe, werde die große Koalition aus CDU und SPD wohl die einzige Möglichkeit bleiben, eine Regierung zu bilden, sagte Maas, der auch Bundesjustizminister ist. «Da hätte ich mir gewünscht, dass es zumindest Alternativen dazu gäbe.»

Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping äußerte sich enttäuscht über das SPD-Ergebnis bei der Landtagswahl im Saarland. «Man muss ja feststellen, dass offensichtlich der «Schulz-Zug» in Saarbrücken nicht so gehalten hat», sagte sie.

Grünen-Chefin Simone Peter gestand das Debakel ihrer Partei im Saarland ein. «Wir haben das Wahlziel nicht erreicht», sagte die aus dem Saarland stammende Peter am Sonntag. Sie fügte hinzu, sie gratuliere der CDU zum Wahlsieg. Die Saar-Grünen flogen nach den Prognosen aus dem Landtag.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley führte das für ihre Partei enttäuschende Abschneiden bei der Landtagswahl im Saarland auf eine «ganz starke Polarisierung» dort zurück. «Es gab ja im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten, entweder es gibt eine große Koalition, oder es gibt Rot-Rot», sagte sie am Sonntagabend in der ARD. «Die, die große Koalition wollten, haben CDU gewählt, und die, die Rot-Rot wollten, haben die Linken gewählt.»