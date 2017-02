Cattenom-Klage? Eifeler pocht auf Fakten vom Land

Erst sei die SPD dran, wandte Hering ein. Billen setzte sich grinsend zurück an seinen Platz – und polterte Minuten darauf am Mikrofon los. Der CDU-Mann attackierte Umweltministerin Ulrike Höfken dafür, noch keine Ergebnisse über eine mögliche Klage von Rhein land-Pfalz und dem Saarland gegen Cattenom liefern zu können. Beide Bundesländer haben im November eine Kanzlei beauftragt, die Chancen einer Klage zu prüfen.



Billen schimpfte: „Wir reden hier zum 750.000. Mal über die Gefahren der Meiler. Das ist nicht neu. Neu wäre, wenn Frau Höfken einen Weg vorstellt, wie wir gegen Cattenom klagen können. Alles andere beeindruckt die Franzosen Null.“ Aus dem Um weltministerium heißt es, mit einem Ergebnis des Gutachtens sei „relativ kurzfristig“ zu rechnen. Ulrike Höfken wehrte sich auch gegen die Billen-Kritik, man fördere Pannenmeiler wie Cattenom noch damit, von dort Strom zu kaufen. Die Ministerin wider sprach der Sicht. Deutschland exportiere viel eher Strom nach Frankreich, da es einen Überschuss gebe.



Billen lässt das nicht gelten. Ihn störe es, dass Cattenom überhaupt Energie liefern dürfe. Der Eifeler warnt auch vor einer noch größeren Abhängigkeit von Strom-Importen, wenn sich das Land künftig alleine auf erneuer

bare Energien verlasse, die bislang nach Ministeriumsangaben 45 Prozent des rheinland-pfälzischen Strombedarfs decken.



„Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, gehen die Lichter aus“, sagt der Eifeler, den der Landtagspräsident für sein wiederholtes Schimpfen rügte. Kritik äußerte auch der Vulkaneifeler Marco Weber, der als parlamentarischer Geschäftsführer der FDP in der Koalition sitzt. „Es kann nicht sein, dass wir uns eine teure Energiewende leisten und Strom aus grenznahen Atomkraftwerken beziehen, die unbedingt stillgelegt werden müssen.“ Höfken hielt im Gespräch mit dem TV dagegen, dass Deutschland selbst in der nebligen, windstillen Zeit zwischen dem 16. und 26. Januar durchweg Strom exportiert habe. Eins der Hauptabnahmeländer sei Frankreich gewesen.



Höfken setzt darauf, die Energiewende fortzusetzen – und vertraut auf einen neuen Akzent. Zwei Millionen Euro mehr will das Land 2017 für die Wärmewende ausgeben, um unter anderen öffentliche Nahwärmenetzwerke zu fördern.

Das soll Strom sparen. Die Ministerin will ein ausführliches Konzept am Montag vorstellen.