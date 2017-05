Céline Bethmann gewinnt bei «Germany's next Topmodel»

Céline Bethmann läuft über den Laufsteg. Foto: Marcel Kusch/Archiv Foto: dpa

(Oberhausen (dpa)) Die 18 Jahre alte Céline Bethmann aus dem rheinland-pfälzischen Koblenz hat die zwölfte Staffel der ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel» gewonnen. Moderatorin Heidi Klum (43) bestimmte sie am Donnerstagabend bei der Finalshow in der Arena Oberhausen zur Siegerin.