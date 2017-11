Charlotte Link beim Eifel-Literatur-Festival

Die Autorin Charlotte Link in Wiesbaden. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Prüm (dpa/lrs)) Bestseller-Autorin Charlotte Link (54) kommt im nächsten Jahr zum Eifel-Literatur-Festival. Sie werde am 26. Oktober in Bitburg aus ihrem neuen Kriminalroman lesen, der im September erscheinen soll, sagte Festivalchef Josef Zierden am Montag in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm).