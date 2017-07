Christopher Street Day taucht Mainz in Regenbogenfarben

Männer tragen am ganzen Körper Regenbogenfarben. Foto: Andreas Arnold/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Eine Woche nach dem Christopher Street Day (CSD) in Trier steht Mainz am kommenden Samstag im Zeichen des Regenbogens. Die dritte CSD-Kundgebung in Rheinland-Pfalz ist dann am 18. und 19. August in Koblenz geplant.