Die 74-Jährige tritt die Nachfolge von Thomas Roth an, der am Sonntag seinen Rücktritt erklärt hatte. Er begründete seine Entscheidung mit wiederholter öffentlicher Kritik an seiner Amtsführung. Willius-Senzer dankte ihren Fraktionskollegen für das Vertrauen und kündigte an: «Wir werden weiterhin fokussiert an der Umsetzung unserer politischen Inhalte arbeiten.»