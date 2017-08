Cremig und leicht salzig: Im Saarland gibt es Maggi-Eis

Zum Nachwürzen stehen Curry, Salz, Pfeffer bereit - und Maggi-Würze natürlich. «Ich wollte was typisch Saarländisches machen», sagt Hoffmann vom Eiscafé Favretti in Saarbrücken. Und da die Saarländer die Speisewürze aus der kleinen Flasche so liebten, habe er jetzt das leicht salzige Würzeis kreiert.

«Die Saarländer essen Maggi zu fast allem», sagt der gelernte Koch Hoffmann. Zu Nudeln und Salat, in Suppen oder aufs Frühstücksei und Pizza. Der Absatz der Würze an der Saar sei im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch, bestätigt der Maggi-Sprecher in Frankfurt. Dennoch: Hoffmann weiß, dass sein Eis spaltet: «Viele finden es klasse, andere mögen es überhaupt nicht.»

Von salzigen Eissorten wie Maggi-Eis hält der Verband der italienischen Speiseeishersteller Uniteis nicht viel. Auf Dauer setzten sich solche Sorten nicht durch, sagt Generalsekretär Giorgio Cendron in Seligenstadt. Der Kunde probiere einmal, bei zweiten Mal nehme er aber lieber wieder Schoko oder Nuss.