Das Fahrrad wird 200: Jubiläumsausstellung in Koblenz

Der Nachbau einer hölzernen Laufmaschine wird zusammen mit Fahrrädern ausgestellt. Foto: Thomas Frey Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Auf einem aufgebockten Hochrad von 1890 in die Pedale treten oder einen modernen Rennrad-Prototyp mit nur 3,7 Kilogramm Gewicht bewundern: Zum 200. Geburtstag des Fahrrads öffnet an diesem Donnerstag (23. März) eine Sonderausstellung in Koblenz ihre Tore.