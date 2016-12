Datenschutzbeauftragter: Mehr Videokameras nur unter Voraussetzungen

«Videoüberwachung verhindert relativ wenig. Die präventive Wirkung ist in vielen Fällen relativ gering», sagte der Jurist am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Videoüberwachung hat ihren Schwerpunkt meines Erachtens in der Aufklärung.»



Der Datenschützer hält den verstärkten Einsatz von Videoüberwachung nur unter Voraussetzungen für sinnvoll. «Ich habe grundsätzlich keine Bedenken, wenn es um einmalige, anlassbezogene Einsätze geht», sagte Kugelmann. Er nannte Großveranstaltungen und besondere Gefahrenlagen als Beispiele. «Es müsste Teil eines Konzepts sein.»



Er wies aber darauf hin, dass es «ein Grundrechtseingriff» für Unbeteiligte sei. Einen Dauereinsatz solle es nur an Kriminalitätsschwerpunkten geben.

Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben die Forderungen nach mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum zugenommen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte angekündigt, den Einsatz von Kameras auch mit Blick auf Fastnacht zu verstärken.