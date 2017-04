Debatte: Unterricht in Heimatsprache für Migrantenkinder

«Die Kosten dafür belaufen sich jährlich auf etwa 4,8 Millionen Euro», teilte das Bildungsministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Türkei-Referendum und Flüchtlinge haben die Debatte darüber angeheizt.

Mit dem freiwilligen muttersprachlichen Unterricht in drei bis fünf Wochenstunden können Schüler der ersten bis zehnten Klasse lernen, sich in ihrer Heimatsprache, die sie oft nur in der Familie sprechen und hören, auch schriftlich gut auszudrücken. Das kann künftig ihre Chancen bei Bewerbungen um einen Job erhöhen, beispielsweise im Tourismus oder Außenhandel. Landesweit unterrichten 161 Lehrer insgesamt 15 Sprachen in 1011 Lerngruppen.

Das Bildungsministerium spricht von einem «wichtigen Baustein bei der Förderung von Mehrsprachenkompetenz». Die CDU-Opposition im Landtag fordert dagegen, das hierfür verwendete Steuergeld für zusätzliche Lehrer und insbesondere mehr Deutschunterricht für Migrantenkinder zu verwenden. Ähnlich argumentiert die oppositionelle AfD. Das Bildungsministerium entgegnet, beides dürfe nicht gegeneinander ausgespielt werden.