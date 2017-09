Debatte in Herxheim: «Hitler-Glocke» soll ins Museum kommen

(Herxheim am Berg (dpa/lrs)) Die mit einem Hakenkreuz-Relief versehene «Hitler-Glocke» aus der Kirche von Herxheim am Berg sollte nach Ansicht des Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ins Museum.