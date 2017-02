Der Hahn spricht bald Chinesisch: Kaufvertrag mit dem chinesisch-pfälzischen Bieterkonsortium aus HNA und ADC soll am Aschermittwoch unterschrieben werden

An einem dicken Tau wurde Malu Dreyer am Donnerstag vor das Stockacher Narrengericht geführt. Einer der Anklagepunkte der Karnevalisten: der gescheiterte Verkauf des Flughafens Hahn. Doch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin saß nicht hilflos auf ihrem Stuhl. Ein Fürsprecher verteidigte die in Trier lebende Dreyer mit einem Gesang: „Hahn ist nicht tot, Hahn ist nicht tot.“



Tatsächlich bahnt sich für den Hunsrück-Flughafen unmittelbar nach den Karnevalstagen ein echtes Lebenszeichen an. Bereits am Aschermittwoch soll nach Informationen unserer Zeitung der Kaufvertrag mit dem chinesisch-pfälzischen Bieterkonsortium aus HNA und ADC unterschrieben werden. Die wesentlichen Bedingungen, um den Hahn-Kauf mit Leben zu füllen, haben die Bieter nach TV-Informationen bereits umgesetzt.



Der Kaufpreis soll bereits auf einem Notarkonto hinterlegt sein, und auch eine Gesellschaft steht, die den Flughafen in Deutschland erwerben kann. Die Landesanteile von Rheinland-Pfalz (82,5 Prozent) könnte danach die HNA kaufen, die ADC soll den Anteil (17,5 Prozent) erwerben, der nun noch in hessischer Hand liegt.



Weder Land noch Bieter wollten auf TV-Anfrage Angaben zum Verkaufsverfahren machen. CDU-Fraktionsvize Alexander Licht warnt jedoch, sich zu früh über das Geschäft zu freuen. So müsse die EU noch grünes Licht für den Verkauf geben. „Die Kuh ist noch nicht vom Eis“, sagt der Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich.



Ein neuer Bieter findet außerdem eine schwere Lage am Hahn vor. Der Flughafen schreibt jährlich Verluste, im Jahr 2015 waren es 17,4 Millionen Euro. Nach bisherigen Angaben planen die Bieter am Hahn in einem ersten Schritt, die Fracht auszuweiten, mit drei wöchentlichen Flügen von China in den Hunsrück.



Denkbar ist eine Rückkehr der Yangtze River Express, die eine Tochtergesellschaft der HNA Group ist und dem Hahn 2015 als größter Frachtkunde mit 80.000 Tonnen verloren ging. Dazu soll es drei wöchentliche Passagierflüge von China an den Hahn geben. Siegfried Englert von der ADC spekuliert darauf, dass Chinesen dies besonders 2018 in Anspruch nehmen, wenn in Trier das Karl-Marx-Jahr gefeiert wird.



Auch Entlassungen hatte Martin Jonas, Wirtschaftsberater des Landes, nicht als Bestandteil der Geschäftspläne ausgeschlossen. 315 Menschen arbeiten momentan am Flughafen. Im Gespräch ist auch ein Wechsel in der Geschäftsführung, die momentan Markus Bunk innehat. Als neuer Flughafenchef wird unter anderem Christoph Goetzmann gehandelt, der die Verhandlungen für die HNA und ADC begleitet hat und der bereits im Vertrieb am Hunsrück-Flughafen gearbeitet hat.



Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler zweifelt aber daran, dass der Flughafen schnell in die schwarzen Zahlen kommt. „Es wird nicht einfach, auf einen Schlag die große Wende zu schaffen“, sagt die Frankfurter Professorin für Betriebswirtschaft. Zugleich mache Mut, dass die HNA ein großer Konzern sei, der sich im Flughafengeschäft auskenne. Und nicht nur das, sagt Ziegler: „Chinesische Investoren sind in ihrer Geschäftsstrategie langfristig orientiert.“



Info





„Es wird nicht einfach, auf einen Schlag

die große Wende

zu schaffen.“



Yvonne Ziegler

Luftfahrtexpertin