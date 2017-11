Der Nikolaus bekommt das ganze Jahr über Post

"Nikolaus" liest einen Brief an den Weihnachtsmann. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv Foto: dpa

(St. Nikolaus (dpa/lrs)) Viele Kinder denken nicht nur zur Weihnachtszeit an den Nikolaus. Sie schicken ihm das ganze Jahr über Post - an das Weihnachtspostamt im saarländischen St. Nikolaus. «Es gibt welche, die schreiben dem Nikolaus Ansichtskarten aus dem Urlaub, andere wünschen ihm Frohe Ostern oder fragen ihn, was er im Sommer macht», sagt Sabine Gerecke, Leiterin der Kinderbriefaktion, der Deutschen Presse-Agentur.