Nach einem eher bewölkten Sonntag mit einzelnen Schauern soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Montag und Dienstag heiter und überwiegend trocken werden, wobei sich am Montag an den Temperaturen noch nicht viel ändert. Am Dienstag sind 27, am Mittwoch auch 28 Grad möglich - gute Aussichten also für T-Shirt-Wetter.