Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen Glätte in Höhenlagen

Foto/Archiv: dpa Foto: Patrick Pleul (g_welt )

(Frankfurt/Mainz (dpa/lrs)) Gewitter mit Regen und sturmartige Böen haben am Montagabend in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vielerorts das närrische Treiben beeinträchtigt. Das sagten Polizeisprecher in verschiedenen Städten. In Mainz wurden unter anderem die Sanitätszelte sturmsicher gemacht, wie der Organisationsleiter Gesundheit, Mathias Hirsch, sagte.