Diebe stehlen medizinische Geräte aus Hermeskeiler Krankenhaus

Landesweit sei das in diesem Jahr bereits der siebte derartige Vorfall. In einem weiteren Fall sei es bei dem Versuch geblieben. Der Diebstahl in Hermeskeil ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende.

Die Täter haben es auf endoskopische Geräte abgesehen. Diese seien sehr teuer, entsprechend hoch sei der Gewinn für die Diebe, sagte eine Sprecherin des LKA. Der Diebstahl von Endoskopiegeräten ist ein bundesweites Phänomen. Es gebe Anzeichen dafür, dass Banden dahinter steckten.

Laut LKA wurden deutschlandweit in diesem Jahr bereits 46 endoskopische Geräte entwendet. Das seien rund 21 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Der Sachschaden liege in diesem Jahr bei fast zehn Millionen Euro - 2,6 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.