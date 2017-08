Diesel-Forum in Rheinland-Pfalz am 30. August

Dieses Forum solle ein «Aktionsprogramm Saubere Mobilität» erstellen, kündigte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch im Landtag an. An dem Treffen sollen auch Umweltverbände teilnehmen.



«Die Luftschadstoffgrenzwerte sind ohne Wenn und Aber einzuhalten», betonte Wissing. Diese würden in Mainz, Ludwigshafen und Koblenz noch überschritten, aber es gebe keinen Grund zu Panik. «Fahrverbote sind für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz nicht hinnehmbar», betonte Wissing. Auch Redner aller fünf Fraktionen im Landtag sprachen sich gegen Fahrverbote aus.