Diesel-Treffen: Kommunen können mit weiteren Millionen rechnen

Hardware-Nachrüstungen für Dieselmotoren sind nach wie vor umstritten. Foto: Hendrik Schmidt Foto: dpa

(Mainz/Berlin) Nach einem zweiten Berliner Treffen zur Luftverschmutzung von Dieselfahrzeugen können die Kommunen in Rheinland-Pfalz mit zusätzlichen Millionen rechnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte am Montag an, dass der bislang mit 500 Millionen Euro angekündigte Fonds «Nachhaltige Mobilität für die Stadt» auf eine Milliarde aufgestockt werde.