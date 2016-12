Der Lieferant Alimentitalia habe das Unternehmen informiert, dass bei den vom 3. Dezember an als Aktionsartikel verkauften Pastasorten «Mafaldine», «Conchiglie» und «Eliche rigate» ein chemischer Fremdgeruch und Fremdgeschmack festgestellt worden sei, teilte der Discounter am Donnerstag auf seiner Internetseite mit Aldi Süd forderte die Käufer auf, die Produkte in den Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis werde selbstverständlich erstattet. Hinweise auf eine Gesundheitsgefahr gebe es aber nicht, sagte eine Sprecherin des Discounters.