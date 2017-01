Drei Tote bei Hausbrand im Saarland: Brandermittler untersuchen Gebäude - Brandursache noch unklar

«Das Haus ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden, deswegen müssen die Ermittler erst einmal prüfen, ob sie sich überhaupt im Haus bewegen können», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Feuer waren am Vortag ein Elternpaar und der fünfjährige Sohn gestorben , die neunjährige Tochter überlebte leicht verletzt.Die Tochter hatte gemeinsam mit ihrer 59-jährigen Großmutter die Rettungskräfte alarmiert, die die Familie aber nicht mehr rechtzeitig aus dem brennenden Obergeschoss des Mehrfamilienhauses retten konnten. Die beiden Überlebenden wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.Wie es zu dem Brand kam, war auch am Dienstag noch völlig unklar. Wann es Ergebnisse geben könnte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Am Dienstag sollten die Leichen der drei Toten obduziert werden. Es könne einige Tage dauern, bis die Ergebnisse vorlägen. Das Haus ist voraussichtlich nicht mehr bewohnbar. Fotos zeigen heftige Flammen, die aus der Wohnung im oberen Stock schlagen. Nach Polizeiangaben waren die Einsatzkräfte nur Minuten nach dem Notruf vor Ort, hätten aber zunächst nicht zu der Wohnung vordringen können. Der 36 Jahre alte Vater, die 34 Jahre alte Mutter und deren fünfjährigen Sohn konnten sie nur noch leblos bergen.