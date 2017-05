Dreijähriger verschwindet aus Kindergarten und ertrinkt

Blaulicht eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Wolf/Archiv Foto: dpa

(Bad Breisig) Ein dreijähriger Junge ist in einem Gartenteich in der Nähe seines Kindergartens in Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) ertrunken. Der Junge habe den Kindergarten am Montagvormittag unbemerkt durch eine unverschlossene Hintertür verlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit.