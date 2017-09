Dreyer: Herxheimer «Hitler-Glocke» abhängen

Im Glockenturm in Herxheim hängt eine Bronzeglocke mit Hakenkreuz. Foto: Uwe Anspach/Archiv Foto: dpa

(Mainz/Herxheim (dpa/lrs)) Die «Hitler-Glocke» von Herxheim am Berg sollte nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aus der Kirche des Ortes entfernt werden. «Die Glocke sollte nicht mehr in Herxheim hängen», sagte Dreyer am Montag in Berlin.