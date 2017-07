Dreyer: «Lassen uns durch Umfragen nicht unruhig machen»

Die SPD kann das Steuer nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bis zur Bundestagswahl noch herumreißen. «Ich bin überzeugt davon, dass wir in der heißen Phase des Wahlkampfes mit einem guten Programm, einem guten Kandidaten Martin Schulz und einer geschlossenen Partei noch sehr viel erreichen können», sagte Dreyer im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wir lassen uns durch Umfragen nicht unruhig machen. Es wäre schöner, wenn sie jetzt besser wären. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir noch kräftig zulegen werden und die Wahl gewinnen können.»

Beim ZDF-«Politbarometer» vom Freitag erreichte die SPD von Kanzlerkandidat Schulz in der Sonntagsfrage 24 Prozent - ein Prozentpunkt weniger als im Vergleich zu Ende Juni. Die Union kam auf 40 Prozent, das ist im Vergleich ein Punkt mehr.

Die SPD-Regierungschefin hält die demonstrative Einigkeit der Union bei der Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms nicht für glaubwürdig. «CDU/CSU sind nicht geschlossen», sagte Dreyer. «Ein Programm vorzulegen und zu sagen, es gibt zusätzlich noch den Bayernplan, ist ein deutliches Zeichen, dass die Union nicht geschlossen ist. Im letzten Bayernplan 2013 stand die Maut. Die CSU hat sie durchgesetzt, obwohl die Kanzlerin vor der letzten Bundestagswahl zunächst gesagt hat, eine Maut werde es mit ihr nicht geben.» Die CSU will in ihrem Bayernplan zum Beispiel die Obergrenze für Flüchtlinge festschreiben.

Dreyer wandte sich dagegen, dass die CDU ihr Ziel der Vollbeschäftigung gegen das SPD-Ziel von sozialer Gerechtigkeit stellt. «CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der gerne twittert, hat in einem Tweet geschrieben: «Vollbeschäftigung ist viel besser als Gerechtigkeit.»», kritisierte die SPD-Politikerin. «Es ist doch selbstverständlich, dass es das Ziel jeder Regierung sein muss, weiter daran zu arbeiten, dass möglichst alle Menschen in Beschäftigung sind.» In Rheinland-Pfalz gibt es nach Dreyers Angaben in einigen Regionen bereits Vollbeschäftigung. Als Vollbeschäftigung gilt eine Arbeitslosenquote von höchstens drei Prozent.

«Aber Arbeit alleine ist nicht Ausdruck davon, ob es wirklich gerecht zugeht in einer Gesellschaft», sagte Dreyer. «Deshalb finde ich unser Programm überzeugender als das der Union: Wir wollen, dass es gerecht zugeht und setzen zugleich auf Investitionen. Wir wollen nicht kleine Wohltaten für alle, sondern setzen klare Schwerpunkte wie mit dem sozial gestaffelten Familienbaugeld. So wollen wir Menschen mit mittleren und kleinen Einkommen entlasten.»