Dreyer: «Made in Germany» hat unglaublich guten Ruf

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Produkte aus Deutschland sind nach Angaben von Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Südamerika hoch angesehen. «Made in Germany hat einen unglaublich guten Ruf», sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz am Samstag nach der Rückkehr von einer Reise nach Argentinien und Uruguay. Der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit sei überall zu spüren gewesen.