Dreyer sieht trotz offener K-Frage keinen Zeitdruck

Obwohl der SPD-Kanzlerkandidat erst im Januar feststehen soll, hat die Partei nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) genug Zeit für den Bundestagswahlkampf. «Wir haben schon sehr viel inhaltlich gearbeitet», sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wenn festgelegt ist, wer der Kandidat oder die Kandidatin sein wird, ist die Kampagne ganz schnell entwickelt. Da habe ich keine Bedenken.»

Die SPD will die Entscheidung über ihren Kanzlerkandidaten am 29. Januar in Berlin verkünden. Sigmar Gabriel hat als Parteichef das Recht des ersten Zugriffs. Wenn er nicht antritt, könnte der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz für die SPD ins Rennen zur Bundestagswahl im Herbst gehen. Schulz ist in Umfragen deutlich beliebter als Gabriel.

Der rheinland-pfälzische SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer hält Gabriel wie Schulz für «sehr starke Personen». «Sie sind richtig gute Parlamentarier, in der Wolle gefärbte Sozialdemokraten, mit dem Herzen am rechten Fleck, die emotional sind - manchmal auch sehr emotional - und die begeistern können», sagte Schweitzer der dpa. «Es gibt natürlich auch Unterschiede, die machen die Möglichkeit, sich zwischen beiden zu entscheiden, auch reizvoll. Das ist keine unkomfortable Situation, dass die SPD zwischen einem Parteivorsitzenden und Vizekanzler und dem Gesicht des Europäischen Parlaments wählen kann.»