Zum Bürgerfest am 2. Oktober und zur Einheitsfeier einen Tag später werden nach Angaben der Staatskanzlei eine halbe Million Besucher erwartet. Das Fest steht unter dem Motto «Zusammen sind wir Deutschland». Die Länder präsentieren sich mit Pavillons, auf einer Verfassungsmeile informieren die Bundesorgane über ihre Arbeit. Zur offiziellen Feier am 3. Oktober sind dann ein ökumenischer Gottesdienst im Dom und ein Festakt in der Rheingoldhalle geplant.