Dürkheim statt Kallstadt? Trump ungenau bei Herkunftsort

In einem Interview der «Bild»-Zeitung (Montag) nannte der Immobilienmilliardär die Kurstadt kurzerhand auf die Frage nach seinen pfälzischen Wurzeln, dabei stammten seine ausgewanderten Großeltern aus Kallstadt. «Bad Dürkheim, ja? Das ist echtes Deutschland, nicht wahr?», sagte Trump auf die Frage, was es für ihn bedeute, dass deutsches Blut in seinen Adern fließe. Immerhin: Kallstadt liegt im Kreis Bad Dürkheim.

Die Stadtoberhäupter von Bad Dürkheim und Kallstadt, Christoph Glogger (SPD) und Thomas Jaworek (CDU), nahmen Trumps Äußerung gelassen auf. «Ich frage mich wirklich, ob er selbst auf Bad Dürkheim kam, ob er es überhaupt aussprechen kann, oder ob man es ihm in den Mund gelegt hat», sagte Glogger. Man fühle sich nicht so richtig wie der Herkunftsort von Trumps Ahnen und habe auch nicht das Gefühl, dass er daran wirklich interessiert sei. Falls doch, lade man ihn herzlich ein, beim Wein über die Heimat zu reden. «Wir nehmen das nicht so ernst - wie wir bei anderen Dingen hoffen, dass er sie nicht so ernst nimmt», sagte Glogger über Trump. Jaworek sagte, er habe Trump in seiner Neujahrsrede mit keinem Wort erwähnt.