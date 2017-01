ENF-Kongress: Erste Gegendemonstration gegen Rechtspopulisten in Koblenz

Ein Teil der Demonstranten war bunt kostümiert. Zahlreiche Polizisten postierten sich in ihrer Nähe. Die Veranstalter riefen die Demonstranten dazu auf, unbedingt friedlich zu bleiben.

Bei dem Kongress der rechtspopulistischen ENF-Fraktion des Europaparlaments mit rund 1000 Teilnehmern an diesem Samstag treten unter anderem AfD-Chefin Frauke Petry und die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, auf. Mehr als 1000 Polizisten sind im Einsatz. Parallel ist am Samstag eine große Gegendemo unter anderem mit SPD-Chef Sigmar Gabriel, Grünen-Vorsitzende Simone Peter, Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn und der rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Koblenz geplant. Dabei werden mindestens 1000 Teilnehmer erwartet.

Teilnehmer des ENF-Treffens waren am Freitagabend in Mainz in der Burg Weisenau zusammengekommen. Neben Petry war unter anderem auch Le Pen erschienen, wie die Polizei mitteilte. Zuerst hatte das Portal «Merkurist» darüber berichtet.