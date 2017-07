EU-Kommission stimmt Verkauf von Flughafen Hahn zu

Eine Flugzeugtreppe steht auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Brüssel (dpa)) Die EU-Kommission gibt grünes Licht für den Verkauf des staatlichen Flughafens Hahn an eine Tochter des chinesischen Konzerns HNA. Sie erklärte am Montag in Brüssel, die künftigen öffentlichen Zuwendungen von Rheinland-Pfalz stünden mit den EU-Beihilfevorschriften in Einklang.