EU-Rüge wegen Luftverschmutzung: Rheinland-Pfalz betroffen

(Brüssel (dpa/lrs)) Wegen anhaltend starker Luftverschmutzung hat die EU-Kommission ein Mahnschreiben an Deutschland geschickt. In insgesamt 28 Gebieten werden die Stickstoffdioxid-Werte zu stark überschritten, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. In Rheinland-Pfalz sind davon gleich mehrere Städte betroffen: Mainz, Ludwigshafen, Frankenthal, Worms, Koblenz und Neuwied.