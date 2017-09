Ehe für alle: Geduld wegen Einheitsfest gefragt

Dort können Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern sogar erst ab 5. Oktober besiegelt werden. «Weil wir hier umzingelt sind vom Tag der Deutschen Einheit», sagte Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. Das Einheitsfest findet in diesem Jahr in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt statt. Erst danach sind auch Umwandlungen von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe möglich.

Das Interesse daran sei bislang moderat, sagte Peterhanwahr. Zum erstmöglichen Termin seien eine neue Ehe und drei Umwandlungen geplant. Insgesamt stünden bis Ende des Jahres bislang 25 Termine für eine Umwandlung oder eine neue Ehe auf der Agenda des Standesamts.

Auch in Saarbrücken bleibt die Traubehörde am Sonntag geschlossen. Eine gleichgeschlechtliche Eheschließung sei allerdings an dem Stichtag «auch nie angefragt worden», sagte Amtsleiterin Tanja Theis. Bis Ende des Jahres seien bislang sieben gleichgeschlechtliche Paare zum Heiraten angemeldet. Im Fall der Umwandlungen einer eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe ist Zahl höher: «Da haben wir schon so 35 Anfragen vielleicht und die auch schon terminiert.»