Meistens wollen gleichgeschlechtliche Paare ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Ständesämtern in mehreren rheinland-pfälzischen Städten ergab. Es gibt aber auch weitere Termine für erste Eheschließungen von homosexuellen Paaren im Land: In der ersten Oktoberwoche wollen sich Paare in Mainz und in Koblenz das Jawort geben. Schwule und Lesben können ab dem 1. Oktober heiraten.