Ehses gegen Rheinland-Pfalz: Beamter klagt wegen Unterbeschäftigung - Däumchen drehen im Wirtschaftsministerium?

Wegen chronischer Unterbeschäftigung in seiner Dienststelle klagt der Landesbeamte Harald Ehses gleich vor zwei Gerichten gegen das Land. Ehses ist als stellvertretender Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium tätig, nachdem der einstige Chef des Landesbergbauamts diese Aufgabe im Streit um die Bewertung der Hochmoselbrücke abgegeben und einen langwierigen Rechtsstreit mit dem Land geführt hatte. Das Ministerium nahm zu den jetzt erhobenen Vorwürfen nicht Stellung und verwies auf die Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitern.



Als Leitender Ministerialrat übernahm Ehses 2014 zunächst eine Stabsstelle für Energie im Wirtschaftsministerium. Nach der Übertragung dieses Bereichs ins Umweltministerium erhielt Ehses das Amt des stellvertretenden Abteilungsleiters für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung mit der Zuständigkeit für die Referate Grundsatzfragen, Industrie und Europapolitik.



In seiner Klage vor dem Landgericht, über die der SWR zuerst berichtete, bezieht sich der Professor nach Angaben eines Gerichtssprechers auf das Beamtenrecht, aus dem er eine Pflicht zu angemessener Beschäftigung ableitet. Außerdem sieht er sich in seinen persönlichen Grundrechten verletzt und bringt vor, dass die Unterbeschäftigung zu körperlichem und psychischen Leid führe. Zudem könne er so keine Tätigkeiten vorweisen, um sich an anderer Stelle zu bewerben.



Das Land hat nach Zustellung der Klage mehrere Wochen Zeit für eine Erwiderung. Falls es keine gütliche Einigung gelingt, könnte es voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst zu einer Verhandlung vor dem Landgericht kommen. Die Zuständigkeit des Landgerichts ergebe sich aus dem Ort der Landeshauptstadt und dem hohen Streitwert von 25 000 Euro, erklärte der Gerichtssprecher.



Schon im November vergangenen Jahres hatte Ehses vor dem Verwaltungsgericht Mainz Klage eingereicht und eine „amtsangemessene Beschäftigung“ verlangt. In diesem Verfahren machen beide Seiten nach Angaben einer Gerichtssprecherin zurzeit in Schriftsätzen ihre rechtlichen Standpunkte deutlich. Ein Termin für eine Verhandlung sei noch nicht absehbar.